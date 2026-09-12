İŞAD Genel Başkanı Enver Mamülcü siyasete mi giriyor?

Mamülcü’nün özellikle Lefkoşa’dan milletvekili adayı olabileceği öne sürülürken, hangi partinin listesinden aday olacağı da merak ediliyor. Kulislerde Halkın Partisi (HP) seçeneği öne çıkarken, Mamülcü’nün Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler konusunda yürüttüğü çalışmalar nedeniyle UBP çevrelerinin de kendisiyle ilgilendiği konuşuluyor.

Bu iddialarda İŞAD’ın son dönemde gündeme getirdiği Kıbrıs Teknoloji Üssü Projesi de önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. İŞAD heyetinin Başbakan Ünal Üstel ile yaptığı görüşmede projenin olumlu karşılanması ve kamu tarafında bazı somut adımların gündeme gelmesi, Mamülcü’nün siyasi geleceğine ilişkin yorumları da beraberinde getirdi.

İstanbul’daki bazı iş çevrelerinde de Mamülcü’nün siyasete girmesi halinde ekonomi, yatırım ve teknoloji alanlarında etkin bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.

Ancak Mamülcü tarafından şu ana kadar milletvekili adaylığı veya herhangi bir parti tercihi konusunda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

KKTC’de seçim süreci ilerledikçe gözler şu iki sorunun yanıtına çevrilecek: Enver Mamülcü siyasete girecek mi? Girecekse hangi partiden?