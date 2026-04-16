İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu çıktı! 14'lük caninin ölüm nedeni belli oldu
Kahramanmaraş’ta okuluna silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu tamamlandı.
Sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi
2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluşan heyetin incelemesinde, Mersinli’nin sağ bacağında öldürücü nitelikte kesici-delici alet yarası tespit edildi.
Yaralanmada kullanılan cismin bir tarafının künt, diğer tarafının keskin olduğu belirtildi. Ölümün, büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.
İşte otopsi raporu
Sabah’ta yer alan habere göre, Adli Tıp raporunda İsa Aras Mersinli’nin 1.79 cm boyunda ve yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. İncelemede, ölü lekelerin vücudun arka ve bası görmeyen bölgelerinde hafif şiddette olduğu tespit edildi.