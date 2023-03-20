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İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

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İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

ANTALYA'da bir şahıs, eski ortağı Zehra Çatal'ı iş yerinde kurşun yağdırarak öldürdü ardından kayıplara karıştı. Kadının acı haberini alan yakınları olay yerinde kahroldu. Zehra Çatal'ın yakını olan bir kadının kendini yerlere atıp feryat edişi yürek burktu.

İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait binada meydana geldi.

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İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

Edinilen bilgiye göre; inşaat firmasının sahibi Zehra Çatal (40) ile daha önce ortağı olduğu öğrenilen Yılmaz F. (42) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

Bir süre sonra şahıs yanında getirdiği tabaca ile kadın ortağının üzerine adeta kurşun yağdırdı.

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İş yeri kan gölüne döndü! Eski ortağı olan kadını Antalya'da kurşun yağdırıp öldürdü

Silah seslerini duyan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 

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