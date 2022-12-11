İş vaadiyle kadınlarla cinsel ilişkiye giren Ağrı İşkur Müdür göreve iade edildi! Karısından skandal savunma...

Kadınları iş vaadiyle kandırıp cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ifşa olan ve açığa alınan Ağrı İşkur İl Müdürü Gıyas Güven, Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Eşi Adalet Güven, “Eşim bugüne kadar hiçbir bayanla hiç kimse iddia edemez ki odasında tek görüşmemiştir. Herhangi bir kadının acziyetinden faydalanma söz konusu değil” sdiye sahip çıktı.

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İş vaadiyle kadınları kandırıp cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen ve bir araç içinde o kadınlardan biriyle ilişkiye girdiği anların o görüntüleri ifşa olan Ağrı İşkur Müdürü Gıyas Güven görevine iade edildi.

Skandal fotoğrafların medyada yayınlanmasının ardından 3 ay önce İl Müdürlüğü görevinden alınan Gıyas Güven, hakında şikayetçi olmadığı gerekçesiyle dava açılmadığı, kurum tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanarak görevine tekrar başladığı öğrenildi.

Çankırı İşkur Müdürü oldu

Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine iade edilen Gıyas Güven'in kısa süre içerisinde Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü görevine atandı. Eşi Adalet Güven'in "Eşim bir hata yaptı" diyerek, Gıyas Güven'in ortaya çıkan görüntülerinin ardından eşine sahip çıktığı bildirildi.

Eşi Gıyas Güven'e böyle sahip çıktı

Gıyas Güven’in eşi Adalet Güven avukatları Emrah Tokağ ile basın toplantısı yaptı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından eşi hakkında birçok asılsız ve iftira haberlerinin yapıldığını savunan Adalet Güven, aile olarak çok zor süreçler geçirdiklerini dile getirdi. Eşine karşı kumpas kurulup şantaj yapıldığını savunan Adalet Güven, "maalesef ki yayılan haberlerin gerçeklerle hiçbir alakası yoktu" deyip şöyle devam etti:

Bir acziyetten faydalanma söz konusu değil

- Orada anlatıldığı gibi herhangi bir kadının acziyetinden faydalanılması asla söz konusu değildir. Eşimin yaklaşık 22 yıllık bir devlet memurluğu süreci vardır. Bu 22 yıllık sürecin yaklaşık 10 yıllık bir dönemini Ağrı’da yönetici olarak hizmet vermiştir. Bu yöneticiliği sırasında hiç kimse halkımız ve tüm arkadaşları şahittir ki, ayrıca bu süreçte yaklaşık 3 aydır çalışma bakanlığınca başlatılan teftiş raporunda da her şey çok açık bir şekilde ifade edilmiştir ki, bunların hepsi iftiradır, suçtur.

Hiçbir bayanla odası kapalı görüşmedi

- Eşim bugüne kadar hiçbir bayanla hiç kimse iddia edemez ki odasında tek görüşmemiştir. Her zaman yanında bir personel bulundurmuş ve kapı sürekli açık kalmıştır. Bunun tüm halk şahididir, tüm kurumu şahididir. Zaten ifadelerinde de yer vermiştirler.