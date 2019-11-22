İş kazası geçirince hayatı karardı ayak parmakları eline nakledildi

"Büyük bir iş kazası geçirdim. Sağ 4, sol 4 olmak üzere 8 parmağımı kaybettim. O anda hayatımın benim için bittiğini düşünüyordum. Artık çalışamayacağımı, bir iş yapamayacağımı düşünüyordum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyeceğimi düşünüyordum. En büyük destekçim babam oldu.