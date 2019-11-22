İş kazası geçirince hayatı karardı ayak parmakları eline nakledildi
BOLU'da bir demir çelik fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Serdar Kurt, geçen yıl kaybettiği el parmaklarının yerini ayak parmaklarıyla doldurdu.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında iş kazası geçiren Serdar Kurt, geçirdiği kazada el parmaklarından 8 tanesini kaybetmişti. Ancak mudunu kaybetmeyerek araştırma yapan Kurt, aradığını İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde buldu. Kurt'un sol ayağından alınan 2 parmak, sağ eline nakledildi.
Başarılı ameliyatın ardından yaklaşık 1 ay hastanede yatan Kurt daha sonra taburcu oldu. Serdar Kurt, yeniden sağ elini kullanabilmeye başladı. Her işini kendi halledebilen ve parmaklarını normal bir şekilde hareket ettirebilen Serdar Kurt, şunları söyledi:
"Büyük bir iş kazası geçirdim. Sağ 4, sol 4 olmak üzere 8 parmağımı kaybettim. O anda hayatımın benim için bittiğini düşünüyordum. Artık çalışamayacağımı, bir iş yapamayacağımı düşünüyordum. Kendi ihtiyaçlarımı göremeyeceğimi düşünüyordum. En büyük destekçim babam oldu.
Ameliyat 17 saat sürdü: "Hocama da güvendim ve çok da başarılı bir ameliyat oldu. 17 saat sürdü ameliyatımız. Yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda yattım. 1 aya yakın da normal odada yattım."