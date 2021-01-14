İş insanı Sivas'taki adasını dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı! Her türlü işe müsait bir yer
SİVAS'ta bulunan Kılıçkaya Baraj Gölü'nde yer alan adayı İstanbul'da yaşayan iş insanı İsmail Karabiber dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı.
Sivas Suşehri'nde Devlet Su İşleri'nce (DSİ) 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajı’yla birçok arazi, sular altında kaldı. Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü.
O dönem ada, DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı. İhaleye ortaklarıyla giren Sivaslı iş insanlarından İsmail Karabiber, kendisi dahil 6 ortak olarak adayı satın aldı.
Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yaptıran Karabiber, adayı tarım amaçlı kullanmaya başladı. Adada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates gibi tarım ürünleri yetiştiren Karabiber, daha sonra hissedarlarla olan kullanım anlaşmazlığı nedeniyle satışının yapılmasına karar verdi.
Adanın tarım alanında yüksek verimli olduğunu söyleyen İsmail Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin baraj yapımının ardından bütün köyler kamulaştırıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın kara yolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu." dedi.