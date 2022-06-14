BIST 2.509
DOLAR 17,27
EURO 18,03
ALTIN 1.006,58
HABER /  GÜNCEL

İş insanı Murat Alptekin kaza yaptı! Aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarptı

İş insanı Murat Alptekin kaza yaptı! Aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarptı

İSTANBUL Büyükçekmece’de Türk İş insanı Murat Alptekin, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Abone ol

İş adamı Murat Alptekin Beşiktaş'tan Beylikdüzü istikametine lüks otomobiliyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç önce yolun sağındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında tur dönen otomobil tekrar bariyerlere çarparak durabildi.

Alptekin, kaza yapmasına rağmen başka kazalara sebebiyet vermemek için aracını çalıştırarak olay yerinden 100 metre ileri aldı. Kaza yaptığı otomobilini güvenli bir yere alan iş insanı daha sonra 112 iki ekibini arayarak yardım istedi olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde Alptekin e ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da 5'li zirve: Türkiye'nin meşru haklarından taviz verilmeyecek
Almanya'da 5'li zirve: Türkiye'nin meşru haklarından taviz verilmeyecek
Muharrem İnce'den ağır eleştiri: CHP şu an Atatürk'ün partisi değil
Muharrem İnce'den ağır eleştiri: CHP şu an Atatürk'ün partisi değil
Ömer Çelik: Yunanistan'ın adaları silahlandırması kabul edilemez
Ömer Çelik: Yunanistan'ın adaları silahlandırması kabul edilemez
Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Hedefte Keita Balde var
Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Hedefte Keita Balde var
Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama
Türkiye karşıtı hamleler sonrası Dışişleri Bakanlığından önemli açıklama
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Cihat Yaycı'dan CHP'li Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir
Petrol için şaşırtan tahmin! Fitch Ratings düşeceği seviyeyi açıkladı
Petrol için şaşırtan tahmin! Fitch Ratings düşeceği seviyeyi açıkladı
Fenerbahçe'den flaş duyuru! O isimle 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'den flaş duyuru! O isimle 4 yıllık sözleşme imzaladı
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
THY'den ilk: TCI, Türkiye'nin 'ilk yerli uçak tuvalet modülü'nü üretti
Dört kişilik ailenin tatil masrafı 22 bin! Karavana talep arttı o da cep yakıyor
Dört kişilik ailenin tatil masrafı 22 bin! Karavana talep arttı o da cep yakıyor