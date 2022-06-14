İş insanı Murat Alptekin kaza yaptı! Aracının kontrolünü kaybedince bariyerlere çarptı

İSTANBUL Büyükçekmece’de Türk İş insanı Murat Alptekin, otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

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İş adamı Murat Alptekin Beşiktaş'tan Beylikdüzü istikametine lüks otomobiliyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç önce yolun sağındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kendi etrafında tur dönen otomobil tekrar bariyerlere çarparak durabildi.

Alptekin, kaza yapmasına rağmen başka kazalara sebebiyet vermemek için aracını çalıştırarak olay yerinden 100 metre ileri aldı. Kaza yaptığı otomobilini güvenli bir yere alan iş insanı daha sonra 112 iki ekibini arayarak yardım istedi olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde Alptekin e ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.