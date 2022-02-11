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İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

Türkiye'nin ünlü ailesinin torunu, yılbaşı partisinde karıştığı cinsel istismar skandalı gündeme bomba gibi düştü.

İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

Türkiye’nin ünlü ailesi cinsel istismar skandalıyla sarsıldı. Kıraç ailesini sarsan cinsel istismar skandalı iddialara göre Çeşme Alaçatı’da yılbaşı gecesi yaşandı.

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İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

Yaş grupları 14 ila 18 arasında olan 12 kişiden oluşan arkadaş grubu yılbaşına birlikte girmeye karar verdi.

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İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

O partiye ABD’de eğitimi sürdüren Can Kıraç’ın torunu 17 yaşındaki C.A.K.’da davetliydi. 

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İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu

Partiye kendisi gibi davetli olan 14 yaşındaki kızla tanıştı.

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