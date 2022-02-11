İş insanı Can Kıraç'ın torunu cinsel istismar skandalına karıştı! Kızlarını o halde gören aile şok oldu
Türkiye'nin ünlü ailesinin torunu, yılbaşı partisinde karıştığı cinsel istismar skandalı gündeme bomba gibi düştü.
Türkiye’nin ünlü ailesi cinsel istismar skandalıyla sarsıldı. Kıraç ailesini sarsan cinsel istismar skandalı iddialara göre Çeşme Alaçatı’da yılbaşı gecesi yaşandı.
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Yaş grupları 14 ila 18 arasında olan 12 kişiden oluşan arkadaş grubu yılbaşına birlikte girmeye karar verdi.
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O partiye ABD’de eğitimi sürdüren Can Kıraç’ın torunu 17 yaşındaki C.A.K.’da davetliydi.
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Partiye kendisi gibi davetli olan 14 yaşındaki kızla tanıştı.
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