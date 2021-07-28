İş ilanıyla ilginç tuzaklar! Gamze Açar tek kurban değil

İş ilanı için başvurdu

İzmir’deki iddianameyi göre, M.Y. isimli genç kız “Halka ilişkiler elemanı aranıyor” ilanı gördü ve başvurdu. Genç kızın yaptığı başvuru üzerine Rıza D. kendisini arayarak iş ilanıyla ilgili bilgi verdi. Rıza D., genç kızı kendisini bir termal otelin ortağı olarak tanıttı. Genç kızın ifadesine göre, ilerleyen süreçlerde sevgili olduklarını, daha sonra otelde çalışmak üzere Afyonkarahisar’a gittiklerini belirterek özetle şunları söyledi: