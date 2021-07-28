İş ilanıyla ilginç tuzaklar! Gamze Açar tek kurban değil
ANKARA'da iş başvurusuna gittiği otelde şüpheli şekilde ölen Gamze Açar olayıyla ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin iş vaadiyle bir başka genç kızı kandırarak dolandırdıkları, şiddet uyguladıkları, şantaj yaptıkları gerekçesiyle İzmir’de haklarında dava açıldığı vurgulandı.
Ankara’da 31 Ekim 2020 günü Gamze Açar (17) iş görüşmesine gittiği Kızılcahamam’da bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan itilmesi sonucunda hayatını kaybetmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı iş görüşmesi vaadiyle kandıran şüpheli Rıza D. ve kardeşi Mehmet D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açmıştı. Savcılık soruşturma kapsamında, şüphelilerin benzer suçlara karışıp karışmadığını da araştırdı.
Yapılan incelemede şüphelilerin, 2019 yılında da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rıza D. ve Mehmet D. hakkında 2019 yılında ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj’ gibi suçlardan iddianame düzenlendiği belirlendi.
İş ilanı için başvurdu
İzmir’deki iddianameyi göre, M.Y. isimli genç kız “Halka ilişkiler elemanı aranıyor” ilanı gördü ve başvurdu. Genç kızın yaptığı başvuru üzerine Rıza D. kendisini arayarak iş ilanıyla ilgili bilgi verdi. Rıza D., genç kızı kendisini bir termal otelin ortağı olarak tanıttı. Genç kızın ifadesine göre, ilerleyen süreçlerde sevgili olduklarını, daha sonra otelde çalışmak üzere Afyonkarahisar’a gittiklerini belirterek özetle şunları söyledi:
Para istediler
“Ancak otelde çalışmaya başlamadan Rıza D. iş gereği İzmir’e dönmeleri gerektiğini söyleyerek, 10 bin TL para istedi. Kredi çekerek Rıza D.’ye banka kartımı verdim. 2 gün sonra banka kartlarının yanında olmadığını anladım. Kartlarımın Rıza’nın kardeşi Mehmet D.’de olduğunu öğrendim."