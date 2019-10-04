İş görüşmesine giden genç kızın başına gelmeyen kalmadı! O görüntüleri paylaştılar
24 yaşındaki genç kadın, bir pazarlama şirketiyle iş görüşmesi yaptı. Mülakattan sonra başına gelenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İş arayışında olan genç kadın, başvuru yaptığı firmadan hiç beklemediği bir tepki alınca sosyal medyada günün konusu oldu.
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Emily Clow adlı genç kadın, bir süredir iş arayışındaydı. 24 yaşındaki Emily, bir pazarlama şirketine başvuruda bulundu.
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Teksas merkezli şirkete özgeçmişini gönderen kadın, iş görüşmesine çağrıldı.
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Görüşmenin gayet iyi geçtiğini düşünen Emily, mülakattan sonra ise hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
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