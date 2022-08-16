İş görüşmesine giden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'e ne oldu? Ailesinden kafa karıştıran 5 soru

Kıyafetlerinde kan lekeleri bulunan Kaya’nın cebinde de Çiçek’in cep telefonu çıktı. Genç kızı tanımadığını, yardım etmeye çalışırken yaşanan arbede de Sinem’in üzerindeki kanların üstüne bulaştığını iddia eden Kaya, gasptan tutuklandı. Sinem’in ölümünde çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen ve bu cinayetin bir an önce aydınlanmasını isteyen halası Pınar Çiçek şunları anlattı: