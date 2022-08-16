İş görüşmesine giden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'e ne oldu? Ailesinden kafa karıştıran 5 soru
İZMİR'de ormanlık alanda baygın bulunan ve hastanede can veren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüne ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölmeden önce polisi arayarak 3 isim verdiği iddia edildi. Aslıhan Çiçek’in öldürüldüğünü belirten ailesi cinayetle ilgili 5 soru sordu ve kafalar iyice karıştı. Sinem'e ne oldu?
İzmir’de yaşayan 19 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz’da İzmir’de ormanlık alanda yarı baygın şekilde bulundu. Genç kız hastaneye kaldırıldıktan 1 gün sonra da yaşamını yitirdi. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre kanında yüksek dozda uyuşturucu çıkan Çiçek’in bulunduğu yerin 10 metre ilerisinde Burak Kaya adlı bir şahıs yakalandı.
Kıyafetlerinde kan lekeleri bulunan Kaya’nın cebinde de Çiçek’in cep telefonu çıktı. Genç kızı tanımadığını, yardım etmeye çalışırken yaşanan arbede de Sinem’in üzerindeki kanların üstüne bulaştığını iddia eden Kaya, gasptan tutuklandı. Sinem’in ölümünde çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen ve bu cinayetin bir an önce aydınlanmasını isteyen halası Pınar Çiçek şunları anlattı:
Evden iş görüşmesine gidiyorum diye çıktı
“Yeğenim 26 Temmuz’da bir iş görüşmesi için evden çıkıyor. İş görüşmesine gitmeden önce motorunu satın almak isteyen bir şahısla görüşüyor. Görüştüğü bu kişi yeğenimi, kız arkadaşlarının evine bırakıp ayrılıyor. Kamera görüntüleri bu şahsın anlattıklarıyla uyumlu.
"Sinem kız arkadaşlarının evine girdikten 5 dakika sonra arkadaşları eve geliyor. Yeğenim yaklaşık yarım saat o evden kaldıktan sonra ise bir araç yeğenimi kapıdan alıyor, sonra da yarı baygın ve istismara uğramış şekilde otoban kenarında bir ormanlık alanda bulunuyor."