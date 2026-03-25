İş Bankasına "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri'nde üst üste ikinci kez 'Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen törende ödül, İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuba Tepret, Türkiye genelinde 13 adet 'Özel Bankacılık İhtisas Şubesi'yle hizmet vermelerinin yanı sıra farklı müşteri gruplarına en etkili şekilde ulaşabilmek için 'Co-private' adıyla hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.

Tepret, halihazırda 20 ticari ihtisas şubelerinde yer alan bu modelle ticari işletme sahiplerinin şahsi varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimini tek çatı altında kolaylıkla yönetebildiğini aktardı.

Müşterilerinin ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin bütün ihtiyaçlarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı hizmet sunabildiklerini kaydeden Tepret, şöyle devam etti:

'Ticari faaliyetlere yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümleriyle şahsi varlık yönetimine yönelik ürün ve hizmetlerin bir arada sunulmasına dayanan modelimizin başarısı bu uluslararası ödüllerle de teyit ediliyor.' ifadelerini kullandı.

Gelişmiş dijital kanalları, kültür ve sanat sponsorluklarını ve kişiselleştirilmiş deneyimleri birleştiren bir yaklaşıma sahip olduklarını vurgulayan Tepret, bgün varlık yönetiminde yüksek getirinin yanı sıra likidite yönetiminin, riskten korunma stratejileri ve alternatif yatırım fırsatları konusunda etkili ve yaratıcı çözümler sunabilmenin de büyük önem taşıdığını aktardı.

Tepret, 'Piyasa dinamiklerini doğru bir şekilde değerlendiren ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan yapımızla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik gibi grup şirketlerimizi de sürece dahil ederek, Privia markamız altında müşterilerimize tek merkezden hizmet sunuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.