İş Bankasına "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

İş Bankasına "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü

Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Özel Bankacılık Ödülleri'nde üst üste ikinci kez 'Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası' ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen törende ödül, İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuba Tepret, Türkiye genelinde 13 adet 'Özel Bankacılık İhtisas Şubesi'yle hizmet vermelerinin yanı sıra farklı müşteri gruplarına en etkili şekilde ulaşabilmek için 'Co-private' adıyla hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.

Tepret, halihazırda 20 ticari ihtisas şubelerinde yer alan bu modelle ticari işletme sahiplerinin şahsi varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimini tek çatı altında kolaylıkla yönetebildiğini aktardı.

Müşterilerinin ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin bütün ihtiyaçlarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı hizmet sunabildiklerini kaydeden Tepret, şöyle devam etti:

'Ticari faaliyetlere yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümleriyle şahsi varlık yönetimine yönelik ürün ve hizmetlerin bir arada sunulmasına dayanan modelimizin başarısı bu uluslararası ödüllerle de teyit ediliyor.' ifadelerini kullandı.

Gelişmiş dijital kanalları, kültür ve sanat sponsorluklarını ve kişiselleştirilmiş deneyimleri birleştiren bir yaklaşıma sahip olduklarını vurgulayan Tepret, bgün varlık yönetiminde yüksek getirinin yanı sıra likidite yönetiminin, riskten korunma stratejileri ve alternatif yatırım fırsatları konusunda etkili ve yaratıcı çözümler sunabilmenin de büyük önem taşıdığını aktardı.

Tepret, 'Piyasa dinamiklerini doğru bir şekilde değerlendiren ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan yapımızla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik gibi grup şirketlerimizi de sürece dahil ederek, Privia markamız altında müşterilerimize tek merkezden hizmet sunuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hepsiburada ve HepsiJET uluslararası iş güvenliği ödülü aldı
Hepsiburada ve HepsiJET uluslararası iş güvenliği ödülü aldı
Milyonlarca öğretmen merakla bekliyordu: Takvim belli oldu
Milyonlarca öğretmen merakla bekliyordu: Takvim belli oldu
Cevdet Yılmaz’dan, Özgür Özel’e tepki
Cevdet Yılmaz’dan, Özgür Özel’e tepki
Arçelik su kullanımına ilişkin stratejisini paylaştı
Arçelik su kullanımına ilişkin stratejisini paylaştı
Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı! Tapu teknikeri hakkında flaş karar
Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı! Tapu teknikeri hakkında flaş karar
Çorum'da kaza: 1'i polis 3 kişi yaralandı...
Çorum'da kaza: 1'i polis 3 kişi yaralandı...
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Rusya barış istemiyor
Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Rusya barış istemiyor
Yıldız futbolcudan dikkat çeken adım! Barış Alper iş dünyasına girdi
Yıldız futbolcudan dikkat çeken adım! Barış Alper iş dünyasına girdi
Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında...
Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli gözaltında...
İran'dan ABD'yi şoke edecek mesaj! "Yaklaşın..."
İran'dan ABD'yi şoke edecek mesaj! "Yaklaşın..."
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Trump'ın İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan önerdiği iddia edildi
Trump'ın İran'a saldırıları durdurmak için 15 maddelik plan önerdiği iddia edildi