Ünlü isimlere iğrenç tezgah! İş adamlarına kadın gönderip kayda almış

İstanbul'da düzenlene fuhuş operasyonunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınan M.G.'nin tanınmış iş adamlarına kadın göndererek kayda aldığı, bu görüntüler için de yüksek meblağlar talep ettiği ortaya çıktı. Ekipler görüntüler için harekete geçti.

İSTANBUL'da düzenlenen fuhuş operasyonu derinleştirildi. Ekipler yeni detaylara ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik ve Kaçakçılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismi tedirgin eden yeni bir aşamaya geçildi.

İŞ ADAMLARINI KADINLARLA KAYDA ALMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz Aralık ayında "fuhuşa aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen M. G.'nin karanlık faaliyetlerinin sadece aracılıkla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan dehşet verici iddialara göre; Mehmet Güçlü, irtibatta olduğu iş adamlarına kadın yönlendirmesi yaptıktan sonra, buluşmaların gerçekleştiği mekanlara gizli kamera düzenekleri kurdurdu.

TANINMIŞ İSİMLERİ HEDEF ALDI

İş dünyasının tanınmış isimlerini en özel anlarında kayda alan M.G.'nin, bu görüntüleri birer "şantaj materyali" olarak kullandığı öne sürüldü.

YÜKSEK PARALAR TALEP ETTİ

Elde edilen ilk bilgilere göre, şüpheli M.G., hazırladığı bu gizli kayıtlarla mağdur iş adamlarından yüksek meblağlarda paralar sızdırmaya çalıştı. Çok sayıda iş insanının bu ağa düştüğü ve şikayetçi olmaya çekindiği değerlendirilirken, savcılık dosyadaki delilleri derinleştirme kararı aldı.

ARŞİV İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalın boyutlarının büyümesi üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti. Şantaj amaçlı kullanılan gizli video kayıtlarının ve dijital arşivin ele geçirilmesi için operasyon talimatı verildi. Belirlenen adreslerde ve dijital mecralarda yapılacak yeni aramalarla, şantaj çarkının tüm detaylarının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmeleri yapılacak mı?
İran ile ABD arasında ikinci tur görüşmeleri yapılacak mı?
Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu hafta görülecek duruşmaları ertelendi
Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu hafta görülecek duruşmaları ertelendi
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'nafaka' kararı
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal 'nafaka' kararı
Antalya'da panik yaratan depremler! AFAD son depremi duyurdu
Antalya'da panik yaratan depremler! AFAD son depremi duyurdu
Trump, Papa 14. Leo'yu hedef aldı! Sözleri kadar paylaşımı da olay oldu: Kendini Hz. İsa'ya benzetti
Trump, Papa 14. Leo'yu hedef aldı! Sözleri kadar paylaşımı da olay oldu: Kendini Hz. İsa'ya benzetti
Antalya'da narkotik operasyonu: 1'i doktor 6 şüpheli gözaltında
Antalya'da narkotik operasyonu: 1'i doktor 6 şüpheli gözaltında
ABD, İran'a karşı tüm kozlarını oynuyor! Bu çok etkili olacak dedi duyurdu
ABD, İran'a karşı tüm kozlarını oynuyor! Bu çok etkili olacak dedi duyurdu
Medipol’de geçmeyen kronik ağrılara omurilik pili ve drez ameliyatıyla veda
Medipol’de geçmeyen kronik ağrılara omurilik pili ve drez ameliyatıyla veda
Küba ABD'ye meydan okudu: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz
Küba ABD'ye meydan okudu: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İran'dan Hürmüz Boğazı için net mesaj!
İran'dan Hürmüz Boğazı için net mesaj!
50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı