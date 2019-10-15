İş adamı lüks otomobilini yüzde 60 indirimle satışa çıkardı alıcı çıkmadı

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye'deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı iş adamının gümrüğe takılan Rolls Royce marka otomobili de zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle geçen ağustos ayında 3 milyon TL'den e- ihaleyle satışa çıkarıldı. Araç için teklif verilmedi.