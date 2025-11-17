Irmak Ünal, kansere yakalandığını duyurmuştu! Mücadelesi sırasında yaşadıklarını tek tek anlattı
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, dört yıl önce Bali'ye yerleşerek sade ve gözlerden uzak bir hayat kurmuştu. Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu ve hemen ardından yaşadığı mücadele sürecini takipçileriyle paylaştı. Tedavi sürecinin kendisine kattığı farkındalıkları ifade eden ünlü oyuncu Irmak Ünal, "Perdeler biraz daha aralandı" diyerek duygularını açıkça dile getirdi.
Irmak Ünal, bir süre önce oyunculuk kariyerini bırakıp Bali'de gözlerden uzak, sade bir yaşam kurmuştu. Ünlü oyuncu 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Yaptığı bu açıklamanın ardından bu kez de kanserle mücadele sürecinde yaşadıklarını ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, geçirdiği zorlu sürecin hayatında sebep olduğu değişimleri samimi sözlerle anlattı.
BALI'DE SESSİZ BİR HAYAT KURMUŞTU
Oyunculuk kariyerine ara vererek dört yıl önce Bali'ye yerleşen Irmak Ünal, doğayla iç içe yeni yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelmişti. Sakin bir düzen tercih eden Ünal, "şehir hayatından uzaklaşma" kararının ardından uzun süre magazin basınında konuşulmuştu.
MEME KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR
Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurarak sevenlerini hem şaşırtmış hem de duygulandırmıştı. Hastalığın erken evrede tespit edildiğini belirten Ünal, tedavisinin olumlu ilerlediğini ve sürece umutla devam ettiğini söylemişti.
"BU HAFTA PERDELER BİRAZ DAHA ARALANDI"
Irmak Ünal, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadıklarını yeniden gündeme getirdi. Ünlü oyuncu, iç dünyasındaki değişimi şu sözlerle ifade etti, "Bu hafta perdeler biraz daha aralandı. Hiç beklemediğim anda gelen bir huzur, hiç konuşmayan ama çok şey anlatan bir enerji… Kalbimin etrafında sessiz bir alan açıldı.