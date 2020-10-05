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İrlanda büyükelçisi Sonya McGuinness isot yedi ağzı yandı dakikalarca su içti

İRLANDA’nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Suriyeli sığınmacılar için kurulan aşevinde yapılan pilava tuz kattı, ikram edilen isottan yedi. Ağzı yanan McGuinness, dakikalarca su içti.

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Haliliye Belediyesi tarafından Suriyeli sığınmacılar için kurulan aşevinin bir yıllık giderlerini, İrlanda’nın karşılayacağı açıklandı. Beraberindeki heyetle ilçeye gelen İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Büyükelçi Sonya McGuinness, toplantının ardından salona getirilen isotun tadına baktı. İsotun çok güzel olduğunu söyleyen McGuinness, ağzının acısını geçirmek için dakikalarca su içti.  Aşevini de dolaşan Büyükelçi ve beraberindekiler, yapılan pilava tuz atıp, karıştırdıktan sonra ihtiyaç sahiplerinin evine gönderilmek üzere hazırlanan sefer taslarına da yemekleri doldurdu.

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