Irkçı terör Almanya sokaklarında protesto edildi Cumhurbaşkanı da katıldı

Yaşananlar bizi çok üzdü ve kızdırdı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise yaşananların kendilerini çok üzdüğünü ve kızdırdığını dile getirerek şu açıklamada bulundu: "Sevgili Hanau vatandaşları, yas tutanlar: Bir Cumhurbaşkanı olarak, bu ülkenin bir vatandaşı ve bir insan olarak burada sizin karşınızda duruyorum ve aynı sizler gibi bu akşam söyleyecek bir söz arıyorum. Geçtiğimiz gece Hanau'da yaşananlar bizi şaşkına döndürdü. Yaşananlar bizi çok üzdü ve kızdırdı. Yaşananlar çok korkunç. Sevdiklerimizi kaybetme düşüncesi hepimizi, her zaman çok korkutan bir şeydir. Hiç bir şey onlar için çektiğimiz acıyı azaltamaz. Hiçbir şey bu anlamsız saldırıyı bize açıklayamaz ve bunu geriye alamaz. Bu gece burada olanların çoğu kederle dolu, şaşkın ve kendilerini yalnız bırakılmış hissediyorlar. Ve işte bu yüzden burada hep birlikte bir arada olup sessizce yas tutuyor ve yanlız olmadığımızı hissediyoruz."