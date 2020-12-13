İrfan Fidan'ın eşi kimdir dövdüğü iddiası çok vahim

Yargıtay üyeliğine atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan son günlerde rüşvet ve eşini darp ettiği iddiaları ile gündemde. Bu haberin ardından birçok vatandaş İrfan Fidan kimdir, aslen nereli eşi kimdir ve eşi kimdir araştırması yapıyor.

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İrfan Fidan son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Eşini dövdüğü ve rüşvet yediği iddiası ile konuşula İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor. Peki İrfan Fidan kimdir, nerelidir?

Sosyal medyaya düşen o iddia neydi?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Fidan’ın öğretmen olan eşinin, Fidan’ın özel hayatıyla ilgili “bir sırrı öğrendiği”, ikili arasında çıkan kavgada Fidan’ın eşini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen eşin, İrfan Fidan’ı HSK’ya şikâyet ettiği öne sürüldü. Söz konusu şikâyetin sadece darp ile ilgili olmadığı, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını da içerdiği iddialar arasındaydı.

Suç duyurusu yapıp tazminat davası açacağım

Fidan, iddiaları yalanlayarak ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Fidan, “Yalan, ortaya atanlar hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım” dedi.

rfan Fidan, aslen Ordu Fatsalı. 1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığı meslek hayatına sırasıyla; Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam etti. Fidan 2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili; 26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 27 Ekim 2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan, 2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday oldu.

İrfan Fidan hangi davalara baktı?

İrfan Fidan, Türkiye’nin en kritik davalarında imza olan savcı olarak dikkatleri çekti. Selam Tevhid, MİT tırlarının durdurulması, Can Dündar-Erdem Gül davası, ‘Balyoz’da kumpas’ iddialarına ilişkin soruşturmaları da yürüten İrfan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 3 bine yakın kişi hakkında soruşturma yürüttü.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için kimler aday?

İrfan Fidan’ın yanı sıra eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik de öne çıkan adaylar arasında bulunuyor. Yine Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.