İrfan Can Kahveci'den flaş hareket: Fatih Terim'i takip etti

Başakşehir'in gözde futbolcusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sosyal medyada takibe aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer edilmesini istediğini söylediği İrfan Can Kahveci'den flaş bir hareket geldi. İrfan Can, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Instagram hesabından takip etti.

Bu hareket sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken sosyal medyadan transferin bittiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Okan Buruk: Resmi teklif yok Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı sonrasında "Oyuncularımıza resmi teklif gelmedi. Oyuncularımızla ilgili son kararı yönetimimiz verecek" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün verdiği demeçte İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştüğünü üstü kapalı şekilde doğrulamış ve transferin maddi detaylarını paylaşmıştı.

"İrfan'ı da diğerini de alırım" Mustafa Cengiz, "Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İkisini de konuşunca değer 38 milyon Euro... Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın. Mayıs'tan sonrasına çek yazarım, İrfan'ı da diğerini de alırım. Bana engel olabilecek var mı? Kim engel olabilir. Bana bunu öldürseler yapmam. Bana beceriksiz desinler. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Hocamızla konuştuk, aslan gibi... Hocamız da diyor ki 'Olursa olur, olmazsa da bu kadroyla şampiyon oluruz.' Hocamızın dediği isimler için çalışmalarımız sürüyor. 9 Milyon TL harcama limitimiz var. Ancak sponsorla bir şeyler ayarlayacağız." demişti