İrem Sak'ta akıma katıldı! Yatak pozu fena
Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yatak pozuyla takipçilerine "Merhaba" dedi.
Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra yeni bir projede yer almayan güzel oyuncu İrem Sak, yeni evinden ilk paylaşımını yaptı. Güzel oyuncu yatağından paylaşım yaparak yatak pozu akımına dahil oldu.
Türkiye'de kadın komedi oyuncusu dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan İrem Sak, geçen haftalarda yeni bir eve taşınmıştı.
Buradan paylaşımlar yaparak takipçilerine yeni yaşamıyla ilgili bilgiler veren oyuncu, yatağında çektiği bir kareyi ''Merhaba'' notu ile Instagram'dan paylaştı
İrem Sak kimdir: İrem Sak 9 Şubat 1986’da Sivas’ta doğdu.
İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.