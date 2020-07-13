İrem Sak'a sapık şoku! Hemen savcılığa koştu şikayetçi oldu
İrem Sak, sosyal medya hesabından ve kişisel cep telefonu numarasından sürekli olarak kendisini taciz eden Kadir Özcoşkun'dan şikayetçi oldu ve korunma talep etti.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde çok konuşulan İrem Sak'ın başı sapığıyla dertte. Yaklaşık bir yıldır hiç tanımadığı Kadir Özcoşkun'dan taciz mesajları alıyor. Sak, Özcoşkun’un Instagram hesabına mesajlar gönderdiğini söyledi:
Ev adresine kadar biliyor: ''Bana ''Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim' şeklinde mesajlar gönderdi. Yine geçen ay cep telefonuma ‘Günaydın’ diye mesaj attı. Ben de tanımadığım için numarayı engelledim. En son geçen ay akşam saatlerinde evime çiçek gönderdi.''
Israrla rahatsız ediyor: ''Beni ısrarlı bir şekilde rahatsız eden, cep telefonumu ve ev adresimi benden habersiz şekilde bularak huzursuz etmekte olan Kadir Özcoşkun isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim.''
İrem Sak haklı çıktı: Talebi haklı bulan mahkeme, Özcoşkun’un 2 ay süreyle Sak’a yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.