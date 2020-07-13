İrem Sak'a sapık şoku! Hemen savcılığa koştu şikayetçi oldu

Ev adresine kadar biliyor: ''Bana ''Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim' şeklinde mesajlar gönderdi. Yine geçen ay cep telefonuma ‘Günaydın’ diye mesaj attı. Ben de tanımadığım için numarayı engelledim. En son geçen ay akşam saatlerinde evime çiçek gönderdi.''