İrem Sak Tuvana Türkay'a olay bir gönderme yaptı Onur Tuna ile arası bozulmuştu

Başrollerinde Onur Tuna ve Tuvana Türkay olan Ağır Romantik filminin galasında gerginlik yaşanmıştı. Gecede Onur Tuna, ''Çok eğlendik'' açıklaması yapmış, Türkay ise "Çok eğlendik gibi klişe cümleler kurmayacağım" diyerek rol arkadaşına laf atmıştı.