İrem Sak Show TV Çukur dizisine damga vurdu veda mesajı bakın ne oldu
Çukur dizisinde ayrılıklar peş peşe geldi. İrem Sak, Çukur'a veda etti. Instagram'dan yazıkları yüzleri gülümsetti.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Fakat Çukur'un yeni bölümünde seyirciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Öner Erkan, Mustafa Avkıran gibi oyuncuların vedası Çukur'da seyirciyi üzmüşken bir isim daha gitti.
İrem Sak, Çukur'a Seren Erdenet karakteriyle bomba bir giriş yapmıştı. Dizide ise Seren Erdenet, kuzeni Çağatay tarafından öldürüldü. İrem Sak böylece Çukur'a son bölümde veda etti.
ukur'un resmi sosyal medya hesabından da İrem Sak'a veda paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" denildi.