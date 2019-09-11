İrem Sak 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yine klip çekti sosyal medya sallandı
İrem Sak, video çekerek ünlendirdiği Fatih Bulut'un 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yeni bir klip çekti.
Güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yoğun istek üzerine ikinci klibini çekti.
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Fox Tv'nin Bir Aile Hikayesi dizisinde rol alan İrem Sak'a set esnasında çelenk gelince Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu şarkısının' yeni halini paylaşarak yeni bir video klip çekti. Sak, paylaşımının altına ''Sete gelen çelenk şerefine vol2'' notunu düştü.
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Güzel oyuncunun ikinci klibi de ilki gibi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayımlanan 2.Sayfa programına katılan Fatih Bulut, "İrem Sak, benim şarkımı tek hareketiyle anlattı. İrem Hanım'dan 2. şarkımın klibinde oynaması için söz aldım" demişti.
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