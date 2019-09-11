İrem Sak 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısına yine klip çekti sosyal medya sallandı

Fox Tv'nin Bir Aile Hikayesi dizisinde rol alan İrem Sak'a set esnasında çelenk gelince Instagram'dan 'Çok sevdim yalan oldu şarkısının' yeni halini paylaşarak yeni bir video klip çekti. Sak, paylaşımının altına ''Sete gelen çelenk şerefine vol2'' notunu düştü.