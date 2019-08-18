İrem Sak ahlaksız mesajları bir bir ifşa etti 'ya seks ya hiç' sorusuna efsane yanıt verdi
Son olarak Güldür Güldür Show'daki esprili kişiliğiyle adından söz ettiren İrem Sak, sosyal medya hesabından kendisine gelen taciz mesajlarını paylaşarak ifşa etti.
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı göğüs dekolteli bir pozuyla günlerce konuşulan, hatta Twitter'da TT listesine bile girmeyi başaran İrem Sak, bu sefer kendisine gelen mesajları paylaşarak onlara yanıt verdi. Sak'ın tacizcilerine verdiği yanıtlar, takipçileri tarafından hem komik hem de iğneleyici bulundu.
Yaz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Sak, ilk olarak Instagram'dan kendisine gelen "Hadi, Hadiiii, Hadisene beh, Naptın" şeklindeki mesaja, "Ne istiyon acaba?" yanıtını verdi.
Ya sexs ya hiç: Ardından başka bir takipçisinin “Ya sexs ya hiç” mesajını ifşalayan İrem Sak, bu mesaja da şu yanıtı verdi: “Zaten o saatte atılan mesajdan hayır gelmez o ayrı bir konu. Ama seksi de yanlış yazmış kıyamam. (Tek elle yazıyor yargılamayın) Olsun. Çabana sağlık”
Dava açarım: Güzel oyuncu son olarak ise “Seni geleceğğim sana öppeceğim ha. Ne kaaa güzel şeysin sen öyle. Wışşş!” yorumuna “Sana şikayetçi olurum senden dava açarım” yanıtını verdi.