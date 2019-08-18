İrem Sak ahlaksız mesajları bir bir ifşa etti 'ya seks ya hiç' sorusuna efsane yanıt verdi

Ya sexs ya hiç: Ardından başka bir takipçisinin “Ya sexs ya hiç” mesajını ifşalayan İrem Sak, bu mesaja da şu yanıtı verdi: “Zaten o saatte atılan mesajdan hayır gelmez o ayrı bir konu. Ama seksi de yanlış yazmış kıyamam. (Tek elle yazıyor yargılamayın) Olsun. Çabana sağlık”