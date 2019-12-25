İrem Helvacıoğlu'ndan Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili olay itiraflar!
Geçtiğimiz günlerde finali yapılan, ATV’nin sevilen dizilerinden 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Nefes’ karakterine can veren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, oynadığı dizinin şiddet sahneleriyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle akıllara kazınan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda final bölümü yayınlanan ve kadına yönelik şiddet sahneleriyle büyük tepkiler çeken Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
'Günaydın Hafta Sonu' isimli programa konuk olan Helvacıoğlu, ''Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu.''
Üç saat boyunca ağladım:''Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım'' dedi.
Helvacıoğlu, dizinin yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ın kendisini, ''Daha yorgun bak! 8 yıldır işkence görüyorsun sen İrem!'' diyerek defalarca uyardığını anlattı.