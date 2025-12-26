İrem Helvacıoğlu'ndan 2025'e veda! "Bilmediğim şeyler öğrettin"
|
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından 2025 yılına veda ederken duygusal bir paylaşımda bulundu.
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz' ve 'Yürek Çıkmazı' gibi başarılı projelerde yer alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim’de Ural Kaspar ile evlenmişti.
17
Kısa süre sonra çift, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu müjdelemişti.
27
35 yaşındaki oyuncu, 15 Ekim 2025 tarihinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
37
Yeni bir hayatın başlangıcına adım atan Helvacıoğlu, kızı Sora ile birlikte 2025 yılına veda etmek için sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
47