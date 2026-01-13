İrem Helvacıoğlu ve Ural Kapsar arasında kriz mi çıktı? Evleri ayırdılar mı?
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kısa süre önce anne olmanın mutluluğunu yaşarken özel hayatında sarsıcı gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar boşanma kararı aldı ve çift evleri ayırdı.
İrem Helvacıoğlu, sevilen dizilerdeki performanslarıyla tanınan başarılı bir oyuncu. 'Sen Anlat Karadeniz', 'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan yıldız, 28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile dünya evine girmişti.
Evlilikten kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle mutlulukları katlanan çift, 15 Ekim 2025'te kızları Sora'yı kucağına aldı. Minik Sora'nın doğumuyla ilk kez anne-baba olan Helvacıoğlu, annelik molası vererek ekranlara ara vermişti.
BOŞANMA SÖYLENTİLERİ YENİDEN ALEVLENDİ
Ancak yaklaşık 2 ay önce ebeveyn olan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden kötü haber geldi. Kulislerde konuşulanlara göre çift, evlilik birliğinde ciddi sorunlar yaşıyor ve boşanma kararı aldı.
EVLERİ AYIRDILAR
Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre; Çift artık aynı evi paylaşmıyor ve evlerini ayırdı.