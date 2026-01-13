İrem Helvacıoğlu ve Ural Kapsar arasında kriz mi çıktı? Evleri ayırdılar mı?

İrem Helvacıoğlu, sevilen dizilerdeki performanslarıyla tanınan başarılı bir oyuncu. 'Sen Anlat Karadeniz', 'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan yıldız, 28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile dünya evine girmişti.