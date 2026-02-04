İrem Helvacıoğlu paylaştı! İşte 36. yaş gününden kareler...
İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan İrem Helvacıoğlu, 36. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, yeni yaşına “Hoş geldin 36” notuyla merhaba dedi.
“Güneşin Kızları”, “Seni Çok Bekledim”, “Sen Anlat Karadeniz” ve “Yürek Çıkmazı” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenmişti.
Mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz ekim ayında kızlarını kucaklarına alarak taçlandıran çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Doğum sonrası ilk paylaşımı yapan Ural Kaspar, bebeklerinin adını duyurmuş ve anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
O günden bu yana sakin bir dönem geçiren Helvacıoğlu, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi.