İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile paylaştı! İlk karelerine yorum yağdı...

Son dönemde ailesiyle birlikte yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelen Helvacıoğlu, bebeğiyle yürüyüş yaptığı sırada bir motosiklet kazası geçirmiş, başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, bu süreci sessizce atlatmayı tercih etmişti. Ardından ortaya atılan boşanma iddiaları ise magazin gündeminde yankı uyandırmış, çift konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı.