İrem Helvacıoğlu kızı Sora ile paylaştı! İlk karelerine yorum yağdı...
Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2026 yılının ilk gününde sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İki ay önce anne olan Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile verdiği yeni pozu takipçileriyle paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim ve Sen Anlat Karadeniz gibi sevilen yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile evlenmişti. 15 Ekim’de anne olmanın heyecanını yaşayan Helvacıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzel oyuncu, yeni yılın ilk paylaşımında kızıyla olan bağını satırlara döktü.
Son dönemde ailesiyle birlikte yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelen Helvacıoğlu, bebeğiyle yürüyüş yaptığı sırada bir motosiklet kazası geçirmiş, başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, bu süreci sessizce atlatmayı tercih etmişti. Ardından ortaya atılan boşanma iddiaları ise magazin gündeminde yankı uyandırmış, çift konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamıştı.
Tüm bu söylentilere yanıt vermeyen İrem Helvacıoğlu, 2026’nın ilk gününde kızı Sora ile paylaştığı kareyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, fotoğrafına şu notu düştü:
“Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm Sora’ma… Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş gibi sıcacık, bazen bulutlu ama hep umut dolu… Tıpkı senin gibi.”