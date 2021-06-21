İrem Derici'ye aşı bakın nasıl yan etki yapmış: Millete çatal yapışır bana sifon...
Ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 'yan etki' belirtileri gösterip göstermediğine ilişkin çevrrsinden ve takipçilerinden gelen soruları ti'ye alarak cevap verdi. Yan etki olarak üzerinde daha fazla bir enerji hissettiğini söyleyen Derici, bu fazla enerjiden dolayı sifonu kırdığını söyledi. İşte Derici'nin sosyal medyayı güldüren o paylaşımı...
Güzel sesi ve yorumu dışında, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla da ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan İrem Derici, yine Instagram'ı kırıp geçiren komik bir video çekti.
Paylaşımlarında kendisiyle sık sık dalga geçen Derici, bu kez 'aşının yan etkileri' ile ilgili kendisine yöneltilen soruları ti'ye aldı.
Derici, önce tuvaletinin sifonunu kırdığını gösteren bir hikaye attı ardından da çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:
"Halıya s.çacakmışım..."
"Dünden beri bana mesaj atıyordunuz; göreceğim seni diye. Yok ishal olacakmışım, s.çacakmışım halıya... Halı tamamen benim hayal gücüm şuan... "