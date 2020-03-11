İrem Derici'nin sapığı için karar verildi cinsel taciz suçundan hapis cezası aldı

İrem Derici, aylar önce Harbiye'deki evinin kapısına kadar gelip kendisini taciz ettiği iddiasıyla Erol K. adalı şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 33 yaşındaki Erol K. bu kez cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.