İrem Derici'nin sapığı için karar verildi cinsel taciz suçundan hapis cezası aldı
İrem Derici'yi Harbiye'deki evinin kapısında taciz eden sapığın cezası kesildi. Sanık cinsel taciz suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İrem Derici, aylar önce Harbiye'deki evinin kapısına kadar gelip kendisini taciz ettiği iddiasıyla Erol K. adalı şahıstan şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 33 yaşındaki Erol K. bu kez cinsel taciz suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Erol K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erol K. katılmadı. İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer salonda hazır bulundu. Müşteki İrem Derici Irak'ta konser vermesi nedeniyle duruşmaya katılamadı.
Duruşmada, şarkıcı İrem Derici'nin iş programının yoğun olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir" dedi.
İddianame: İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli Erol K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtiliyordu.