İrem Derici'nin nişanlısı ile yollarını ayırdığı konuşuluyordu! Melih Kunukçu hamlesi geldi

Galatasaray’ın Ajax karşısındaki 3-0’lık galibiyetini izlemek için Hollanda’ya giden İrem Derici ve DJ nişanlısı Melih Kunukçu, dönüş yolunda bir grup magandayla tartışma yaşadı. Arbedede tırnakları kökünden kırılan Derici, yaşadığı gerginliği şu sözlerle anlatmıştı:“Maça geldim ama maça gidemedim, otel odasında ağladım. Birkaç maganda üzerimize geldi. Biz sessiz kalınca polis bu kez bizim peşimize düştü. Çok kırgınım, çok üzgünüm, gereksiz bir olaydı.”