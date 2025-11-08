İrem Derici'nin nişanlısı ile yollarını ayırdığı konuşuluyordu! Melih Kunukçu hamlesi geldi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, son günlerde özel hayatıyla yeniden gündemde! Amsterdam’da yaşadığı olay sonrası nişanlısı Melih Kunukçu’yu sosyal medyada silen Derici, bu kez sürpriz bir adım attı.
Galatasaray’ın Ajax karşısındaki 3-0’lık galibiyetini izlemek için Hollanda’ya giden İrem Derici ve DJ nişanlısı Melih Kunukçu, dönüş yolunda bir grup magandayla tartışma yaşadı. Arbedede tırnakları kökünden kırılan Derici, yaşadığı gerginliği şu sözlerle anlatmıştı:“Maça geldim ama maça gidemedim, otel odasında ağladım. Birkaç maganda üzerimize geldi. Biz sessiz kalınca polis bu kez bizim peşimize düştü. Çok kırgınım, çok üzgünüm, gereksiz bir olaydı.”
TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI
Yaşadığı stresin ardından Derici, nişanlısını takipten çıkardı ve sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları sildi. Bu hareket, “İrem Derici nişanlısından ayrıldı mı?” sorularını gündeme taşıdı. Güçlü sesi kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan Derici, önce nişanlısıyla olan tüm kareleri kaldırarak ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak bu sessizlik uzun sürmedi.
BARIŞTILAR MI?
Sonrasında Melih Kunukçu ile olan fotoğraflarını yeniden Instagram’a yükleyen ünlü şarkıcı, kafalardaki soru işaretlerini artırdı. Takipçileri, “Barıştılar mı?” ve “Aşk kaldığı yerden devam ediyor” yorumlarıyla adeta sosyal medyayı yorum yağmuruna tuttu.
Derici, yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:“Çok içlendim… Bazen güzel şeyleri hak etmediğimi düşünüyorum ama toparlanacağım. Konserime hazırlanıyorum, müzik bana hep iyi geliyor.”