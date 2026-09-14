İrem Derici’nin karnı dikkat çekti! Görenler "hamile mi" sorusunu sordu

İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu ile paylaştığı son fotoğraf, takipçilerinin farklı bir detaya odaklanmasına neden oldu. Ayna karşısında çekilen karede ünlü şarkıcının karnını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Derici’ye hamile olup olmadığını sordu.