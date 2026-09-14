İrem Derici’nin karnı dikkat çekti! Görenler "hamile mi" sorusunu sordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu ile verdiği son poz, takipçilerinin hamilelik yorumlarına neden oldu. “Abla hamile misin?” sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, ardından karnını gösterdiği paylaşımıyla yorumlara esprili bir karşılık verdi.
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu ile paylaştığı son fotoğraf, takipçilerinin farklı bir detaya odaklanmasına neden oldu. Ayna karşısında çekilen karede ünlü şarkıcının karnını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Derici’ye hamile olup olmadığını sordu.
Geçtiğimiz aylarda DJ Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor. Çiftin son karesinin ardından bir takipçisi Derici’ye, “Abla hamile misin?” sorusunu yöneltti. Şarkıcı da bu yoruma kısa sürede yanıt verdi.
Hakkındaki hamilelik yorumlarına açıklık getiren İrem Derici, takipçisine “Hayır PMS” cevabını verdi. Derici bununla da yetinmedi. Karnını gösterdiği yeni bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, gelen yorumlara esprili bir karşılık verdi.
İrem Derici paylaşımında, “Şu göbeğe hamile dediniz ya. Kız içine mi kaçsın ne istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmış, yaklaşık 10 gün sonra tahliye edilmişti. Kunukçu’nun eve dönmesinin ardından sevincini gizlemeyen Derici, sevgilisiyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabından sık sık paylaşmaya devam ediyor.
PMS NEDİR?
PMS, yani Premenstrüel Sendrom, adet öncesi dönemde hormon değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkabilen belirtilerin genel adı olarak biliniyor. Bu süreçte karında şişkinlik, ödem, göğüs hassasiyeti ve ruh hali değişiklikleri görülebiliyor.