İrem Derici'nin isyanı geceye damgasını vurdu! Herkes dondu kaldı: ''Delireceğim''

Çalkantılı aşk hayatı ve çılgın kişiliğiyle sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Sevenleriyle bir kez daha buluşan Derici, aşk hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...