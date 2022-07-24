İrem Derici'nin isyanı geceye damgasını vurdu! Herkes dondu kaldı: ''Delireceğim''
Sosyal medya paylaşımları, kuvvetli sesi ve şarkılarıyla olduğu gibi geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile yaşadığı ilişkinin olaylı bir şekilde bitmesi sonucu da gündemden düşmeyen İrem Derici, yine bombayı patlattı. Geçtiğimiz gün Alaçatı'da bir mekanda sahne alan başarılı şarkıcı, sevenleri için seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Daha sonra aşksızlıktan yakınan ve aşk hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Derici, bakın hangi sözleriyle çok konuşuldu...
Çalkantılı aşk hayatı ve çılgın kişiliğiyle sık sık gündeme gelen ve çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Sevenleriyle bir kez daha buluşan Derici, aşk hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici-Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu.
Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullanmıştı.