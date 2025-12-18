İrem Derici'den sosyal medya ifşası! Nişanlısına seslendi ve tarih istedi...
Geçtiğimiz aylarda DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanan İrem Derici, hala evlilik tarihinin belli olmamasından şikayetçi.
DJ Melih Kunukçu ile uzun süredir aşk yaşayan İrem Derici, güçlü sesi ve şarkıları kadar özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.
TATİLDE KAVGA
Geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıkan Derici, Amsterdam gezisi devam ederken sevgilisini takipten çıkıp fotoğrafları da silmişti. Derici'nin bu hamlesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.
Ayrılık iddiaları gündemdeyken ünlü şakıcı başka bir hamle yapmıştı. Derici Kunukçu ile olan fotoğraflarını yeniden Instagram hesabına yüklemişti ve ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.
"BASKI YAPALIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık nişanlısına olan sevgisini dile getiren İrem Derici, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.