İrem Derici'den Lerzan Mutlu'ya küfürlü 'gürültü' cevabı: Beni aramayın!

"Zaten kara kaşıma kara gözüme aramıyorsunuz"

"Bir şey diyeceğim. Beni sürekli arıyorsunuz. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten... Beni aramayın arkadaşlar. Hala devam ediyorsunuz. Ben 2018'den beri telefonla konuşmuyorum. Çünkü, hiç gerek yok. Zaten kara kaşıma kara gözüme aramıyorsunuz hep bir şey istiyorsunuz. Hal hatır sormak için de aramıyorsunuz hep bir şey istiyorsunuz genelde. Whatsapp'tan yazın, sesli mesaj atın öyle isteyin. Ya da arayın isterseniz, nasılsa açmıyorum a.... k..."