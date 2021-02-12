İrem Derici'den ilişkileri hakkında şaşırtan itiraf! 'Artık midem bulanıyor'
İrem Derici, NR1 Türk TV'de Kadir Çetin'in programına konuk oldu. Derici'den şaşırtıcı bir ilişki itirafı geldi.
Son dönemde yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminde ilk sırada yerini alan ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün NR1 Türk TV'de Kadir Çetin'in programına konuk oldu. Özel açıklamalarda bulunan İrem Derici, sosyal medyanın gündemine oturdu.
İlişkilerinden bahsederek erkeklerin kendisiyle ünü olduğu için birliktelik yaşadığını söyleyen Derici, şu ifadeleri kullandı:
''Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu.''
''Ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum. Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum.''
''Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri...''