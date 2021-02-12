İrem Derici'den ilişkileri hakkında şaşırtan itiraf! 'Artık midem bulanıyor'

İlişkilerinden bahsederek erkeklerin kendisiyle ünü olduğu için birliktelik yaşadığını söyleyen Derici, şu ifadeleri kullandı:

''Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu.''