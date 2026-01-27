İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle"
|
Beyaz'la Joker programının konuğu olan İrem Derici programda yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Beyazıt Öztürk'e iltifat ettiği anlar ise kahkaha krizine soktu.
Beyaz'la Joker programına konuk olan İrem Derici, esprileriyle ve yüksek enerjisiyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı.
13
Derici, "Bu adama ne olmuş, iyice yakışıklı olmuş. Yıllardır sinirleniyordum, kurda kuşa ortalığı bıraktı diye ama dünya ahiret bromsun" sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğarken, ikilinin esprili atışmaları programa damga vurdu.
23
33