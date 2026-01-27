BIST 13.125
DOLAR 43,41
EURO 51,63
ALTIN 7.098,54

İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle"

|
İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle"

Beyaz'la Joker programının konuğu olan İrem Derici programda yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Beyazıt Öztürk'e iltifat ettiği anlar ise kahkaha krizine soktu.

İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle" - Resim: 1

Beyaz'la Joker programına konuk olan İrem Derici, esprileriyle ve yüksek enerjisiyle izleyiciye keyifli anlar yaşattı.

13
İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle" - Resim: 2

Derici, "Bu adama ne olmuş, iyice yakışıklı olmuş. Yıllardır sinirleniyordum, kurda kuşa ortalığı bıraktı diye ama dünya ahiret bromsun" sözleriyle stüdyoyu kahkahaya boğarken, ikilinin esprili atışmaları programa damga vurdu.

23
İrem Derici'den Beyazıt Öztük'e iltifat! "Bu adama ne olmuş böyle" - Resim: 3
33