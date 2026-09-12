İrem Derici'den aşk dolu paylaşım! Melih Kunukçu'yu mest etti...
Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından nişanlısı DJ Melih Kunukçu ile fotoğrafını paylaştı. Derici paylaşımındaki aşk dolu ifade dikkat çekti.
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İrem Derici, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi DJ Melih Kunukçu ile şubat ayında nişanlandı.
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Çift, geçtiğimiz aylarda Melih Kunukçu’nun "Yasa dışı bahis" soruşturmasında tutuklanmasıyla zorlu bir süreç yaşamıştı.
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Kunukçu, geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çift, ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor.
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AŞK DOLU PAYLAŞIM
İkili, aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaştı. Derici paylaşımında “Seni daha önce hiç sevilmediğin gibi seveceğim!” notunu da düştü.
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