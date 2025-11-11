İrem Derici'den art arda tuhaf hamleler! Takipçileri çok kızacak...
Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde hem aşk hayatı hem de sosyal medya açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sivri dilli paylaşımlarıyla tanınan Derici, bu kez beklenmedik bir hamleyle herkesi şaşırttı.
Bir süredir DJ Melih Kunukçu ile mutlu bir ilişki sürdüren Derici, geçtiğimiz aylarda çıkan “ayrılık” iddialarını sert bir şekilde yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu ilişki bitmez çünkü hangimiz daha beyinsiz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Zorbalıkta sınır tanımıyoruz!”
Ancak Derici cephesinden gelen yeni bir gelişme, takipçilerini adeta şok etti. Daha önce ‘X’ hesabı kapatılan 38 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Milyonlarca takipçisinin bulunduğu hesabın aniden kapatılması, hayranları arasında merak konusu oldu.
Kimi takipçiler Derici’nin “sosyal medyaya ara verdiğini” öne sürerken, kimileri yeni bir proje hazırlığında olduğunu iddia etti. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmayan İrem Derici’nin, neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Ancak sosyal medyada “geri sayım mı başlıyor?” ve “yeni bir dönem başlıyor” yorumları dikkat çekti.