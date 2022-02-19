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İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Hadise, Zeynep Bastık hüsrana uğradı.

İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

131
İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

30. Mor ve Ötesi - Dünyaya Bedel

231
İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

29. Rei 6 - Ah Canım Sevgilim

331
İrem Derici Zeynep Bastık Hadise Ebru Gündeş'e fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Herkesi şaşırttı

28. Ajda Pekkan - Bi' Tık

431