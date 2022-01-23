İrem Derici yolda kaldı isyan etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konsere giderken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Derici, sosyal medya hesabından isyan etti.

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki konser için özel aracıyla yola çıkan İrem Derici ve ekip arkadaşları karda mahsur kaldı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken İrem Derici, takipçilerine Instagram hesabından seslendi. Yolların açılmasını bekleyen İrem Derici, psikolojim bozuldu diyerek yolların açılmasını beklediğini söyledi.

İşte Derici'nin o sözleri;

"Pek muhterem dostlarım. Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik ne dönebildik, kaldık! Yani çok üzgünüm. Bu kadar beyaz kürküm, ayakkabılarım, ah ah! Neyse bugün son değil. 5 Şubat'a aldık konseri. İnşallah 5 Şubat'ta bir şey olmaz. Valla psikolojim bozuldu, günlerdir bugünü bekliyordum. 5 Şubat'ta görüşürüz arkadaşlar."