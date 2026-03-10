İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki...
Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre; ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir hayalini kurduğu yeni villasında beklemediği sorunlarla karşılaştı.
30 milyon TL’ye aldığı evin tadilat süreci, ısınma ve elektrik sorunlarıyla başladı; Derici, şimdiden tadilat ve onarım için 5 milyon TL harcadı.
KELEPİR VİLLA, BÜYÜK HÜSRAN
15 yıldır villa hayali kuran Derici, evin içinin çürük çıktığını fark edince hayal kırıklığı yaşadı.
“Konserlere para harcamaktan ev alamamıştım. Bir ev aldım, o da çürük çıktı… Aynı ben, keriz İrem.”
YENİ YUVADA MUTLULUK ARAYIŞI
İrem Derici, yeni villasının tadilat ve onarım sürecine girmiş olsa da, annesiyle birlikte yaşamayı planlıyor ve mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmiyor.
