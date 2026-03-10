BIST 13.091
DOLAR 44,04
EURO 51,27
ALTIN 7.319,18

İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki...

İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki...

Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre; ünlü şarkıcı İrem Derici, uzun süredir hayalini kurduğu yeni villasında beklemediği sorunlarla karşılaştı.

İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki... - Resim: 1

30 milyon TL’ye aldığı evin tadilat süreci, ısınma ve elektrik sorunlarıyla başladı; Derici, şimdiden tadilat ve onarım için 5 milyon TL harcadı.

16
İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki... - Resim: 2

KELEPİR VİLLA, BÜYÜK HÜSRAN

15 yıldır villa hayali kuran Derici, evin içinin çürük çıktığını fark edince hayal kırıklığı yaşadı.

26
İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki... - Resim: 3

“Konserlere para harcamaktan ev alamamıştım. Bir ev aldım, o da çürük çıktı… Aynı ben, keriz İrem.”

36
İrem Derici yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşacaktı ki... - Resim: 4

YENİ YUVADA MUTLULUK ARAYIŞI

İrem Derici, yeni villasının tadilat ve onarım sürecine girmiş olsa da, annesiyle birlikte yaşamayı planlıyor ve mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmiyor. 

46