İrem Derici yeniden tarih verdi! Nişan gününü nezarathanede geçirmişti...

Nişanlanacağını duyurduğu 8 Ekim 2025'de ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında göz altına alınan İrem Derici, rafa kalkan nişanı için yeni tarih verdi. Sevgilisi Melih Kunukçu ile 3 Şubat'ta yüzük takacaklarını açıklayan Derici, sosyal medya hesabından "Lütfen beni gözaltına almayın, bir halt yemediğimi gördünüz Şu kız artık bir gün yüzü görsün" diyerek takipçilerini güldüren bir paylaşım yaptı.