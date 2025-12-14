İrem Derici ve Melih Kunukcu'dan çok özel kare! Yeni tatil rotaları belli oldu...
DJ Melih Kunukcu ile uzun süredir aşk yaşayan İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tatil rotalarını paylaştı. Çiftin romantik pozuna beğeni yağdı.
Geçtiğimiz haftalarda Ajax-Galatasaray maçını izlemek için Amsterdam'a giden İrem Derici ve nişanlısı Melih Kunukcu saldırıya uğradı. Arbedede tırnakları kökünden kırılan Derici, son paylaşımıyla dikkat çekti.
MAÇA GİDEMEDİLER
Şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Ajax maçı için Hollanda'daydı. Derici sevgilisiyle beraber maça giremedi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Derici, şu ifadeleri kullandı: "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik."
"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"
"Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."
"ARBEDEDE TIRNAKLARIM DİPTEN KIRILDI"
"Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya. Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru döneceğim eve. 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum, bu yıl beni motive eden tek şey buydu."
"BAZI ŞEYLERİN OLMAYASI VAR"
"Ama o kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şey hak etmiyorum sanırım ya... Youtube'dan izlemeye devam. Biletleri de yarın satışa çıkaracağım. Bugün sokakta verdiğimiz röportajda 3-1 demiştim ama 3-0 kazandık. 1,5 kilometre uzaktaki stadda biletim olmasına rağmen giremedim ya... Gerçekten bazı şeylerin olmayası var..."
AYRILIK İDDİASI
Derici, daha sonra Amsterdam gezisi devam ederken sevgilisini takipten çıkıp fotoğrafları da silmişti. Derici'nin bu hamlesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.