İrem Derici ve Melih Kunukcu'dan çok özel kare! Yeni tatil rotaları belli oldu...

"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"

"Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi."

"ARBEDEDE TIRNAKLARIM DİPTEN KIRILDI"



"Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya. Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru döneceğim eve. 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum, bu yıl beni motive eden tek şey buydu."