İrem Derici ve Melih Kunukçu evleniyor! İşte düğün tarihi...
Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisinden 12 yaş küçük DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay sözlendiklerini duyuran çift, şimdi de evlilik hazırlıklarına başladı. Derici, düğün tarihini ilk kez açıkladı.
Güçlü sesi, hit şarkıları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici, bir süredir özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile doludizgin bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadıkları ayrılık ve barışmalarla da gündeme gelmişti. Ancak çift, bu kez ilişkilerini resmiyete taşıma kararı aldı.
Geçtiğimiz ay sözlendiklerini açıklayan İrem Derici ve Melih Kunukçu, evlilik için kolları sıvadı.
Ünlü şarkıcı, 2026 yılının Eylül ayında nikâh masasına oturacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi.
Evlilik hazırlıklarıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açan İrem Derici, ilk kez ev sahibi olduğunu da açıkladı.