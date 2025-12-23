İrem Derici ve Melih Kunukçu evleniyor! İşte düğün tarihi...

Güçlü sesi, hit şarkıları ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Derici, bir süredir özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. DJ ve dansçı Melih Kunukçu ile doludizgin bir aşk yaşayan ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadıkları ayrılık ve barışmalarla da gündeme gelmişti. Ancak çift, bu kez ilişkilerini resmiyete taşıma kararı aldı.