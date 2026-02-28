İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde şok! Ayrıldılar...
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu’nun sürpriz bir şekilde ayrılması, magazin dünyasında şok etkisi yarattı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ve nişanlanacağına dair sosyal medyada heyecanla paylaşımlar yapan çiftin ilişkisi, beklenmedik bir şekilde sona erdi.
İrem Derici, önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda evlenmek istediğini dile getirmiş, ardından Melih Kunukçu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, mutluluk pozlarıyla sosyal medyada sıkça gündeme gelmişti. Ancak şimdi, o pozlar geçmişte kaldı.
İrem Derici, ilişkilerinin sonlandığına dair sessiz kalırken, sosyal medya üzerinden sevgilisi Melih Kunukçu’yu takipten çıkardı ve birlikte çektikleri fotoğrafları sildi. Bu hareket, çiftin ilişkilerindeki bitişi gözler önüne serdi.
İkili arasındaki ilişkinin neden sonlandığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.
İrem Derici ve Melih Kunukçu’nun ayrılığı, hayranları ve magazin dünyası tarafından merakla bekleniyor.