İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki...

İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki...

Sevgilisi Ataberk Özdene ile bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı İrem Derici, takipçisinin yazdığı yoruma sosyal medya hesabı İnstagram'dan cevap verdi.

İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki... - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile sosyal medya hesanı Instagram'da fotoğrafını paylaştı.

19
İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki... - Sayfa 2

Ünlü şarkıcı bir takipçisinin, "Bu erkekler bu kızda ne buluyor? Güzellik desen sıfır, pes vallahi" yorumuna kızarak cevap verdi.

29
İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki... - Sayfa 3

Güzel şarkıcı, "Zeka vardır belki bilemedim ben de" yanıtını verdi.

39
İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki... - Sayfa 4

Takipçisinin yorumuna şarkıcının hayranları "Kavgada söylenmez" yorumunda bulundu.

49