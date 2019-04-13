İrem Derici takipçisine öyle bir ayar verdi ki...
Sevgilisi Ataberk Özdene ile bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı İrem Derici, takipçisinin yazdığı yoruma sosyal medya hesabı İnstagram'dan cevap verdi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde ayrıldığı ve sonrasında tekrar barıştığı dansçı sevgilisi Ataberk Özdene ile sosyal medya hesanı Instagram'da fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü şarkıcı bir takipçisinin, "Bu erkekler bu kızda ne buluyor? Güzellik desen sıfır, pes vallahi" yorumuna kızarak cevap verdi.
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Güzel şarkıcı, "Zeka vardır belki bilemedim ben de" yanıtını verdi.
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Takipçisinin yorumuna şarkıcının hayranları "Kavgada söylenmez" yorumunda bulundu.
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