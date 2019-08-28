İrem Derici sonuna kadar haklı! Sapığı ile yapılan röportaja bakın
Şarkıcı İrem Derici'nin evine zorla girmek isteyen Erol K.'nın tahliye edilmesi ve bir muhabirin şahısla röportaj yapması Derici'yi isyan ettirdi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, sürekli sosyal medya hesabından sapkın mesajlar atan hatta Harbiye'deki evine kadar gelmeye cesaret eden Erol K. adlı şahıstan dün şikayetçi olmuş ve kişi gözaltı alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici’nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İrem Derici, şikayet ettiği takıntılı hayranının tahliye edilmesine ve tahliyenin ardından bu şahsın Derici'nin oturduğu mahallede görülmesi üzerine bir muhabirin takıntılı hayran ile röportaj yapmasına sosyal medya hesaplarından ateş püskürdü.
Derici, Instagram hesabından, yayımladığı bu yazıya, ''Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz! Bu nedir biri bana açıklayabilir mi???????'' notunu düşerek isyan etti.
Tahliye kararının ardından bir muhabirin saplantılı hayranı İrem Derici'nin evinin yakınlarında bularak röportaj yapması, şahsın Derici'nin evine yakın bir otelde kaldığını söylemesi Derici'yi iyice çıldırttı. Ünlü şarkıcı, olayla ilgili gece vakti Twitter hesabından da isyan etti.